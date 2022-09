O atleta luso, que foi terceiro na primeira fase da corrida, acabou no 11.º posto a corrida, com cinco pontos somados, na qual venceu o neozelandês Hayden Wilde, com 15 pontos, à frente do australiano Matthew Hauser, segundo, e do britânico Alex Yee, terceiro.

A prova é disputada em três fases, em vez de uma só corrida, com 300 metros de natação, quatro quilómetros de ciclismo e 1.600 metros de corrida, na primeira série; depois, inverte-se a ordem, na segunda série, e o pelotão cumpre uma terceira fase começando pela bicicleta, nadando depois e acabando a correr.

A próxima corrida da Superliga está marcada para 11 de setembro, na cidade alemã de Munique.

