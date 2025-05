A três jornadas do término da época, o técnico arouquense lembrou que vários emblemas estão "embrulhados" a meio da tabela classificativa e que um final de campeonato bem conseguido poderá deixar os 'lobos' numa posição que considera mais consentânea com a valia do plantel.

"Nós continuamos com objetivos muito claros pela frente. Queremos ganhar mais lugares, mais pontos, de uma forma também mais idêntica àquilo que nós sentimos que tem sido a nossa responsabilidade no jogo. Olhamos para este jogo também com vista a chegar a uma segunda vitória consecutiva em casa, que é uma coisa que nos tem fugido", declarou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Tendo assumido o cargo à 10.ª jornada, numa altura em que o Arouca era 14.º classificado, tendo permanecido durante parte da época em posições de despromoção, uma série de bons resultados fez com que a luta pela permanência deixasse de ser tema no seio do plantel.

"Eu ainda não falei com os jogadores sobre a questão da manutenção, porque, sinceramente, eu vejo ali tanta gente embrulhada que ainda não fiz contas, nem são dias de fazer. De qualquer das formas, nós olhamos para a conquista dos pontos que temos à frente. Não abrandamos nisso. Entre os jogadores também não houve grande conversa sobre isso", assumiu.

Quanto ao Casa Pia, nono classificado, Seabra acredita que seja um adversário de grande dificuldade, que se irá apresentar de forma confiante pela campanha que tem vindo a exibir.

"Está a fazer um campeonato muitíssimo bom, tem um excelente plantel e está à procura de bater recordes desde que chegou à I Liga. Vai ser um adversário muito difícil. Não tendo essa pressão classificativa, também lhe permite que as coisas aconteçam com mais naturalidade. É uma equipa competente e bem treinada, mas o jogo tem de ser para nós, temos de ir à procura", sublinhou.

Com contrato renovado até 2026, o treinador refletiu ainda sobre a história do emblema arouquense e, apesar de remeter o foco para o "jogo a jogo", assumiu esperar melhores resultados na próxima temporada.

"Identificamo-nos com a energia do clube e das pessoas que o lideram. Por isso, renovámos o contrato, porque nos sentimos bem aqui. Fica sempre curto passar por momentos em que sentimos que estamos nas últimas posições, quando temos este presidente, figura máxima do clube, e esta história que o Arouca tem. Veio de baixo, chegou às competições europeias com um crescimento sustentado e, mesmo quando teve a fatalidade de descer, voltou novamente a crescer e a atingir a Europa", recordou.

Mamadou Loum junta-se aos já indisponíveis David Simão, Nino Galovic, Tiago Esgaio e Matías Rocha.

Em encontro da 32.ª jornada, o Arouca, 12.º classificado da I Liga, com 33 pontos, recebe o Casa Pia, nono, com 41, no domingo, a partir das 18:00, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

