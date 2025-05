Num comunicado divulgado no sábado à noite, o Sport Recife referiu que também a equipa técnica de Pepa, formada por Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo, irá abandonar o clube.

O clube brasileiro agradeceu ao treinador português e aos colegas "pela dedicação, comprometimento e pelos serviços prestados ao longo do período em que estiveram à frente da equipa".

O comunicado sublinha que, sob a liderança de Pepa, o Sport Recife conquistou o título do Campeonato Pernambucano e garantiu o regresso à Série A, o escalão principal do futebol brasileiro.

"Desejamos sucesso a todos na continuidade de suas carreiras", referiu o clube.

O Sport Recife até começou melhor a partida no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, marcando primeiro, por intermédio de Pablo, aos 24 minutos. Um golo que fez a equipa sonhar com a primeira vitória no campeonato brasileiro.

Mas o Fluminense deu a volta ao jogo na segunda parte, com um golo do avançado colombiano Kevin Serna e duas assistências do compatriota Jhon Arias, numa partida que só ficou resolvida aos 97 minutos.

Serna, que entrou ao intervalo para substituir o uruguaio Agustín Canobbio, foi um dos protagonistas da reviravolta, ao finalizar de cabeça um cruzamento do compatriota Jhon Arias aos 60 minutos.

E, quando parecia que as duas equipas iriam ficar empatadas, Arias voltou a aparecer para fazer outro cruzamento bem medido, desta vez para a cabeça de Everaldo, aos 97 minutos.

Com esta vitória, o Fluminense ocupa provisoriamente o quarto lugar da tabela, com 13 pontos em sete jogos, enquanto o Sport Recife se mantém na cauda, com apenas dois empates e cinco derrotas.

O Sport Recife contou com o português João Silva como titulares, enquanto os outros dois lusos do plantel, Gonçalo Paciência e Sérgio Oliveira, não foram convocados devido a lesão.

Pepa foi contratado como treinador da equipa do estado de Pernambuco (nordeste) em setembro.

