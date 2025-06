Num relatório aprovado, na sessão plenária de Estrasburgo (França), por 418 votos a favor, 112 votos contra e 45 abstenções, os eurodeputados concordam ainda com o reforço da resiliência das redes elétricas na União Europeia (UE), a integração das energias renováveis e a simplificação das licenças para cumprir os objetivos energéticos definidos para o bloco.

No que respeita à capacidade de transporte, o PE defende que se promovam investimentos e melhorias significativas na rede "a fim de aumentar a capacidade de transporte transfronteiras e a nível nacional e de modernizar as infraestruturas", segundo um comunicado.

Neste âmbito, deverá haver uma supervisão mais estreita das autoridades para garantir um sistema elétrico descarbonizado, flexível e resiliente.

A relatora do texto aprovado, a eurodeputada liberal austríaca Anna Sturgkh, referiu que "o apagão na Península Ibérica foi uma demonstração dolorosa da vulnerabilidade das nossas redes", defendendo que "a Comissão Europeia tem de agir de forma decisiva para dar prioridade ao planeamento e à coordenação das redes e do armazenamento, ou continuaremos a caminhar de uma crise para a outra".

O relatório defende ainda a manutenção do nível de financiamento do Mecanismo Interligar a Europa no próximo orçamento plurianual da UE, para o período 2028-2034.

A empresa Red Elétrica, a operadora do sistema elétrico de Espanha, atribuiu o apagão de 28 de abril na Península Ibérica a incumprimentos de obrigações por parte das empresas produtoras de energia, rejeitando as acusações de "má planificação".

