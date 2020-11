Sá Pinto defendeu na capital venezuelana a vantagem da primeira mão, num jogo disputado na última semana no Rio de Janeiro e no qual garantiu a vantagem na eliminatória, com um golo de Tiago Reis, aos 88 minutos.

Na segunda mão, o técnico português mostrou que a estratégia era defender o resultado, apostando numa linha de cinco defesas, com três centrais, Miranda, Ricardo Graça e Leandro Castan.

O jogo acabou por ser favorável para os vascaínos, com o Caracas reduzido a dez jogadores, após o central Villanueva ser expulso aos 67 minutos, ao ver o segundo cartão amarelo.

Nos 'oitavos' da competição, o Vasco da Gama vai defrontar os argentinos do Defensa y Justicia, com o primeiro jogo fora e a segunda mão no Rio de Janeiro.

Ricardo Sá Pinto foi confirmado como treinador do Vasco da Gama em 14 de outubro, com o antigo internacional português a ter quatro jogos à frente da equipa, dois na Taça sul-americana e outros dois no 'Brasileirão', com uma derrota com o Corinthians, e um empate diante do Góias.

RPM // AJO

Lusa/Fim