Além dos comboios cancelados, "todos os comboios de alta velocidade de e para Paris serão desviados hoje pela linha convencional" e, por isso, circularão a velocidade reduzida, afirmou o Eurostar no seu portal oficial, indicando que tal situação "estende a viagem em aproximadamente uma hora e meia".

A ligação entre Paris e Bruxelas também foi afetada pelas perturbações causadas pela sabotagem, disse o Eurostar à agência de notícias AFP.

Os funcionários da Eurostar estão "totalmente mobilizados nas estações, nos 'call centers' e a bordo" dos comboios para garantir que os passageiros estão bem "informados", garantiu a companhia, especificando que os clientes podem cancelar ou modificar o seu bilhete sem custos adicionais.

A rede ferroviária francesa sofreu uma sabotagem durante a noite de quinta-feira para hoje que vai afetar cerca de 800 mil viajantes, a poucas horas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, declarou hoje a companhia ferroviária francesa SNCF.

A SNCF foi "vítima ontem à noite (quinta-feira) de vários atos maliciosos simultâneos que afetaram as LGV (linhas de alta velocidade) do Atlântico, Norte e Leste", disse o grupo ferroviário em comunicado de imprensa.

"Incêndios criminosos" foram ateados para danificar (as suas) instalações, referiu a nota.

Como resultado, o tráfego da rede de comboios TGV nesses três eixos está "com muitas perturbações" na sua circulação.

"Estamos a desviar alguns comboios para linhas convencionais, mas teremos de eliminar um grande número deles", disse a SNCF. A linha sudeste do TGV, no entanto, "não foi afetada", esclareceu a companhia.

As equipas da SNCF Réseau "já estão no local para fazer o diagnóstico e iniciar as reparações", mas esta "situação deverá durar pelo menos todo o fim de semana enquanto decorrem as reparações", indicou a companhia ferroviária francesa.

A sabotagem afetará 800 mil viajantes, sublinhou o CEO da SNCF, Jean-Pierre Farandou, durante uma conferência de imprensa.

Esse ataque ocorre poucas horas antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris e vários eventos de verão que ocorrem na capital francesa e as férias de muitos viajantes.

Ao denunciar um "ato criminoso escandaloso", o ministro dos Transportes francês, Patrice Vergriete, "condenou firmemente estas ações criminosas que irão comprometer a saída de férias de muitos franceses Patrice Vergriete".

Depois de uma fonte próxima da investigação ter falado em "sabotagem", uma fonte de segurança afirmou que todos os serviços de informação franceses foram mobilizados.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse hoje que tinha "total confiança nas autoridades francesas" após a sabotagem da rede ferroviária SNCF.

"Não, não tenho preocupações", respondeu o responsável do COI a uma pergunta da imprensa sobre o ataque sofrido pela SNCF, enquanto assistia à passagem da tocha na Aldeia Olímpica de Saint-Denis.

"Temos total confiança nas autoridades francesas. Todas as medidas foram tomadas e as autoridades francesas são assistidas por outros 180 serviços de informação em todo o mundo", acrescentou Thomas Bach.

CSR // APN

Lusa/Fim