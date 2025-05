O corredor da Visma-Lease a Bike, um dos principais nomes do pelotão, colocou fim a uma 'seca' de nove meses sem triunfos no final dos 181 quilómetros entre Gubbio e Siena, somando a 50.ª vitória da carreira à frente de Del Toro, segundo com as mesmas 4:15.08 horas.

Numa jornada que incluiu 30 quilómetros de estradas por asfaltar e em que o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) caiu, furou e perdeu um minuto para os restantes candidatos, o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) foi terceiro, a 58 segundos.

Vencedor da Volta a França do Futuro em 2023, o jovem mexicano da UAE Emirates, de 21 anos, subiu à liderança da geral, com 1.13 minutos de vantagem sobre o seu companheiro espanhol Juan Ayuso e 1.30 sobre o italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), que é terceiro.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre o segundo dia de descanso, regressando à estrada na terça-feira, para o segundo contrarrelógio da 108.ª edição, percorrido ao longo de 28,6 quilómetros entre Lucca e Pisa.

