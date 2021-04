"Gosto da seleção argentina, mas também gosto muito do Cristiano Ronaldo, desde o tempo em que jogava no Manchester United, clube do qual sou adepto. Acho que o Cristiano tem algo mais [do que Lionel Messi], porque demonstrou o seu valor em Itália, Espanha e Inglaterra. E há jovens muito interessantes, como [Kylian] Mbappé", afirmou Bolt, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O jamaicano manifestou-se ainda "feliz, por ser considerado uma das lendas do desporto, ao lado de grandes campeões como [os futebolistas Diego] Maradona e Pelé ou [o pugilista] Muhammad Ali".

Bolt, que conquistou oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, além de ter vencido o 'ouro' nos Mundiais de 2009, 2011, 2013 e 2015, é o recordista mundial dos 100 e 200 metros.

Depois de deixar as pistas, em 2017, Bolt assumiu a intenção de iniciar uma carreira no futebol, mas isso nunca se concretizou, apesar de em 2018 ter treinado nos alemães do Borussia Dortmund e de ter jogado à experiência nos australianos do Central Coast Mariners.

