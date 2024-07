Uruguai elimina Brasil nos penáltis e está nas meias-finais da Copa América

O Uruguai, 15 vezes vencedor da Copa América em futebol, qualificou-se no sábado para as meias-finais da edição 2024, ao bater o Brasil por 4-2, no desempate por penáltis, após 90 minutos sem golos, em Paradise, no Nevada.