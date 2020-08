"Vamos defender o nosso título e dar tudo por esta camisola e por este país. A atitude e a motivação são sempre as mesmas e vamos lutar pelo bicampeonato europeu com unhas e dentes", prometeu o ala, ao site da federação.

Num inovador formato de um só grupo, a equipa das 'quinas' vai estreia-se quarta-feira com a França, jogando quinta-feira com a Alemanha, sábado com a Ucrânia e domingo com a Suíça, com todos os jogos às 17:30, sendo que o vencedor da 'poule' será o novo campeão da Europa.

"Os jogos com a Ucrânia e Suíça são sempre equilibrados e quase sempre decididos nos detalhes. Vamos dar tudo pelo título", afiançou o jogador de 30 anos, referindo-se aos adversários teoricamente mais difíceis.

A França será o primeiro exame "depois de tanto tempo separados, numa estreia que é sempre difícil", enquanto espera uma Alemanha igualmente "motivada" num novo formato de campeonato no qual é "proibido falhar", exigindo sempre "concentração e união ao mais alto nível".

"Esta fase final será diferente e mais rápida, com menos equipas. Temos de nos adaptar a este novo formato e sabemos que não existe margem de erro. É fundamental manter a concentração no mais alto nível possível e sermos unidos como temos sido sempre, que é uma das nossas marcas. Acredito que isto tudo nos vai levar ao título novamente", reforçou.

Bê Martins destacou o "privilégio e entusiasmo" que os jogadores sentem quando se juntam na seleção, garantindo que todos estão "muito motivados" e que isso é "o primeiro passo para um campeonato de sucesso".

Portugal realizou hoje dupla sessão de treinos no Estádio do Viveiro, na Nazaré, onde vai decorrer a competição.

