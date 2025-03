Depois de marcar presença na conferência de imprensa de antevisão, o novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol assistiu ao treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelo menos durante os primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, todos os 25 jogadores chamados pelo selecionador Roberto Martínez trabalharam sem limitações, efetuando os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

Bernardo Silva fez parte do grupo e, de acordo com Martínez, vai domingo ser titular frente aos dinamarqueses e completar as 100 internacionalizações 'AA'.

Como é habitual, durante o arranque do treino, os três guarda-redes trabalharam à parte dos jogadores de campo.

No primeiro jogo, em Copenhaga, Portugal acabou derrotado por 1-0, com o selecionador Roberto Martínez a assumir que foi o pior jogo da equipa das 'quinas' desde que assumiu o comando no início de 2023.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19:45 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic,

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

No domingo, além do futuro na Liga das Nações, Portugal fica a conhecer o grupo em que vai disputar a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será em setembro, outubro e novembro deste ano.

