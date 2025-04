Este apoio económico decorre das comemorações do 10.º aniversário da UEFA Foundation for Children, que partilha objetivos com a iniciativa bracarense, criada como "instrumento educativo e integrador" para fazer a diferença na vida de "crianças e jovens em situação de vulnerabilidade".

"Sabemos que muitos destes jovens enfrentam exclusão, barreiras culturais e dificuldades económicas, e é neste contexto que a nossa iniciativa se propõe a promover a integração, fortalecer os laços comunitários e combater todas as formas de discriminação", afirmou o coordenador técnico e pedagógico do "Fintas para todos", Luís Travessa, citado pela FPF.

Este projeto organiza treinos regulares e adaptados com workshops de consciencialização social, conduzidos por psicólogos e mediadores culturais, abordando temas como 'bullying', diversidade e empatia.

Inclui também um programa de mentoria com atletas locais, encontros trimestrais e a realização de eventos comunitários e torneios inclusivos.

"O futebol, enquanto linguagem universal e ferramenta pedagógica, continuará a ser o nosso veículo de promoção de igualdade de oportunidades, de desenvolvimento pessoal e de coesão social", rematou Travessa.

JP // AJO

Lusa/Fim