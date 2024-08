No Autódromo Internacional do Algarve, 'el turco', líder destacado do ranking, e que já tinha vencido horas antes a 'superpole' ('sprint' de 10 voltas), voltou a dominar a segunda corrida, e mesmo com a parte da frente da moto danificada, cruzou em primeiro a meta para obter a sua 54.ª vitória da carreira.

Razgatlioglu, que corre precisamente com o número 54, deixou para trás o italiano Nicolo Bulega, que ficou a apenas 0,035 segundos, o tempo mais próximo de toda a temporada entre primeiro e segundo, e o inglês Alex Lowes ficou no terceiro posto, já a mais de seis segundos.

O português Ivo Lopes, que na primeira corrida, no sábado, ficou no 19.º lugar, a quase 50 segundos do vencedor, foi hoje 20.º, 58,5 segundos). Na 'superpole', o piloto luso terminou em 22.º.

DN // AJO

Lusa/fim