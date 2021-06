Cuneyt Çakir, de 44 anos, é o árbitro dos 18 elegidos para o torneio que mais jogos contabiliza em campeonatos da Europa (seis), três em cada uma das duas edições anteriores, sendo que em ambas dirigiu partidas da seleção portuguesa.

Em França, no Euro2016, no qual Portugal se sagrou campeão europeu pela primeira vez na sua história, Çakir, internacional desde 2006, esteve presente no empate com a Islândia (1-1), igualmente na ronda inaugural da fase de grupos, em Saint-Étienne.

No Campeonato da Europa de 2012, organizado por Ucrânia e Polónia, dirigiu o Portugal-Espanha (0-0), das meias-finais, que terminou com um triunfo de 'La Roja' no desempate por grandes penalidades (4-2), na Donbass Arena, em solo ucraniano.

Çakir arbitrou também a vitória lusa em Belgrado, frente à Sérvia (4-2), a contar para o apuramento do Euro2020, depois de já ter dirigido o Portugal-Noruega (1-0) e o Portugal-Suíça (2-0), das fases de qualificação para o Euro2012 e Mundial2018, respetivamente.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa).

Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

