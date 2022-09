João Pereira concluiu a sua prova em 1:53.01, 1.51 minutos mais lento do que o vencedor, o húngaro Csongor Lehmann (1:51.10) que chegou 10 segundos antes do norte-americano Matthew McElroy e 32 do alemão Lasse Luhrs, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Miguel Tiago Silva (1:55.03) foi em 28.º e João Mansos (2:00.56) 49.º, numa prova concluída por somente 51 triatletas, pois 12 desistiram e três levaram volta.

No setor feminino, Madalena Almeida foi 36.ª, com 2:14.50, a 9.46 minutos da francesa Leonie Periault, que ganhou ao bater a italiana Bianca Seregni. por 42 segundos. e a norte-americana Summer Rappaport. por 1.25 minutos.

Maria Tomé levou volta durante o ciclismo, enquanto Inês Rico desistiu nesse mesmo segmento, em competição em que 12 não conseguiram chegar ao fim.

RBA // JP

Lusa/Fim