Triatleta Cameron Wurf contratado pela equipa de ciclismo INEOS O triatleta australiano Cameron Wurf vai representar a INEOS durante a primeira parte da temporada do WorldTour, substituindo o ciclista bielorrusso Vasil Kiryienka, que terminou a carreira devido a problemas cardíacos, anunciou hoje a equipa britânica.





Wurf, de 36 anos, regressa ao WorldTour depois de já ter competido entre 2009 e 2014, com a Fuji Servetto, Liquigas e Cannondale.

O atleta australiano, que se vai estrear já no domingo, na Cadel Evans Great Ocean Road Race, vai competir pela INEOS durante a primeira parte da época, passando depois a preparar a quarta participação no Ironman, agendado para outubro, no Havai.

Na quinta-feira, Kiryienka, campeão mundial de contrarrelógio em 2015, anunciou a retirada devido a um problema cardíaco.

O ex-ciclista, de 38 anos, falhou o arranque da temporada passada devido a uma anomalia cardíaca, regressando apenas à competição na Volta à Romandia. Ainda disputou a Volta a Espanha, a última grande corrida com a equipa à qual chegou em 2013, quando esta ainda era denominada Sky.

