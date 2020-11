O anúncio dos convocados foi feito hoje pelo selecionador de Cabo Verde, Pedro Brito, tendo chamado 25 jogadores, entre eles o guarda-redes Mário Évora, que atua no Vitória de Guimarães, e os médios Marco Soares, que joga no Arouca, e Nuno Borges, que defende as cores do Nacional.

Os restantes convocados jogam em países como França, Chipre, Turquia, Países Baixos, Hungria, Irlanda, Bulgária, Suíça, Azerbaijão, Egito, Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia e Noruega.