"Temos de tirar algumas ilações daquilo que foi feito, mas obviamente temos de olhar em frente e dar resposta já no jogo de amanhã [sábado]", afirmou o técnico dos açorianos, em conferência de imprensa, realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O Santa Clara vai receber o Estrela da Amadora, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), em jogo da sexta jornada, após a derrota por 4-1 diante do Benfica na ronda anterior.

"Não estamos habituados a perder. Agora, o nosso foco é perceber que do outro lado que tipo de adversário está, mas olhar para nós e perceber que temos de ser mais fortes e consistentes naquilo que é o nosso processo", vincou.

Vasco Matos admitiu que o Estrela da Amadora "não está a fazer o campeonato que perspetivava", mas alertou que no último jogo [empate com o Boavista a duas bolas] a equipa de Filipe Martins "já deu a demonstração de algumas mudanças".

"Do outro lado está uma equipa boa, um treinador muito bom e que eu conheço bem. Uma equipa técnica competente. Obviamente que os resultados não são aqueles que eles queriam para já, mas do outro lado têm individualidades com capacidade para resolver um jogo", avisou.

O treinador do Santa Clara prometeu uma equipa preparada para a qualidade individual do Estrela da Amadora.

"A preparação é sempre feita muito mais em função daquilo que é a nossa ideia e daquilo que podemos aproveitar e melhorar, mas claro que também olhamos sempre muito para o adversário e estamos preparados para a capacidade individual destes mesmos jogadores", reforçou.

Vasco Matos, que foi adjunto de Filipe Martins no Casa Pia, admitiu um "conhecimento mútuo" entre os treinadores, mas defendeu que "há sempre surpresas num jogo de futebol".

"Trabalhámos três anos juntos, conhecem-nos bem, mas um jogo é sempre uma página de um livro que nunca lemos. Não sabemos o que vai acontecer. Não sei o que ele está a preparar e ele também não sabe o que estou a preparar", salientou.

O treinador do Santa Clara aproveitou a ocasião para deixar uma palavra de "solidariedade e agradecimento" aos bombeiros que estão a combater os incêndios nas regiões norte e centro do país.

O Santa Clara, sexto classificado com nove pontos, vai receber o Estrela da Amadora, 17º. com dois, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

RPYP // JP

Lusa/Fim