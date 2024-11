"Pep Guardiola assinou uma nova extensão de contrato de dois anos com o Manchester City. O novo acordo com o catalão significa que ele passará mais de uma década como técnico do City", escreveu o clube, na página oficial na Internet.

O tetracampeão inglês enalteceu "o tempo de Guardiola no City carregado de sucesso", que se traduziu em "18 troféus importantes, incluindo seis títulos da Liga inglesa e uma Liga dos Campeões".

"O Manchester City significa muito para mim. Esta é minha nona temporada aqui e vivemos tantos momentos incríveis juntos. Tenho um sentimento muito especial por este clube de futebol. É por isso que estou tão feliz por ficar por mais duas temporadas", manifestou o treinador catalão, de 53 anos, citado pelo clube, que terá o português Hugo Viana como diretor desportivo a partir do verão de 2025.

Pep, que orienta na equipa os lusos Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, confessou ter "tudo o que um treinador poderia desejar" e assumiu a vontade de "adicionar mais troféus" aos já conquistados.

O antigo técnico de FC Barcelona e Bayern Munique, clube que deixou em 2016 para rumar a Manchester, obteve, até ao momento, 353 triunfos em 490 encontros oficiais ao leme dos ingleses, sendo que, atualmente, atravessa uma má fase, face a quatro desaires seguidos para todas as competições, um dos quais sofrido em Alvalade, frente ao Sporting (4-1), para a Liga dos Campeões.

AJC // AO

Lusa/Fim