"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD acordou com o treinador Luís Freire a cessação do contrato de trabalho com efeitos imediatos. Concluído o campeonato, o conselho de administração fez uma análise à temporada 2024/25 e decidiu que deve projetar o futuro com um novo treinador, que será oportunamente anunciado", refere a nota publicada no sítio oficial.

Treinador dos vimaranenses nos últimos cinco meses, Luís Freire assinou um contrato válido por época e meia, até junho de 2026, mas com uma cláusula que implicava a cessação do vínculo caso a classificação ficasse aquém dos lugares 'europeus', confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

O técnico natural da Ericeira, no concelho de Mafra, assumiu o comando do plantel minhoto em 15 de janeiro, no sexto lugar, e liderou-o na segunda volta, depois de Rui Borges, campeão pelo Sporting, e Daniel Sousa terem sido os 'timoneiros' na primeira.

O Vitória teve uma desvantagem de oito pontos para o quinto classificado, Santa Clara, após a 21.ª jornada, inverteu essa diferença e subiu ao quinto lugar após somar 22 pontos entre a 24.ª e a 32.ª ronda e 'caiu' de novo para sexto, face às derrotas com Farense e Sporting nas duas últimas jornadas, falhando o quarto apuramento europeu seguido.

Com um saldo de oito triunfos em 19 jogos oficiais, Luís Freire estreou-se ainda nas provas da UEFA, ante o Bétis, nos oitavos de final da Liga Conferência: os vitorianos empataram na primeira mão (2-2), em Sevilha, em 06 de março, e perderam na segunda (4-0), em Guimarães, no dia 13 de março.

Antes de treinar o Vitória, Luís Freire orientou o Rio Ave e tornou-se no segundo treinador com mais jogos pelos vila-condenses (129), atrás de Carlos Brito (365), após sagrar-se campeão da II Liga, em 2021/22, alcançar o 12.º lugar no escalão principal em 2022/23, o 11.º em 2023/24, e deixar o comando em novembro de 2024.

O técnico sagrou-se ainda vencedor do Campeonato de Portugal pelo Mafra, na época 2017/18, alcançou a subida à I Liga pelo Nacional, em 2019/20, antes de se estrear na principal divisão pelos insulares, e orientou também Ericeirense, Pero Pinheiro e Estoril Praia.

"Grata pelos serviços prestados e pelo trabalho desenvolvido nos últimos meses, a Vitória Sport Clube, Futebol SAD deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Luís Freire e à equipa técnica que o acompanha, salientando o caráter, a personalidade e seriedade do técnico", conclui a nota.

TYME // AO

Lusa/Fim