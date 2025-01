Moyes, de 61 anos, que foi treinador do Everton entre 2002 e 2013, assume uma equipa que se encontra um ponto acima da linha de descida na Liga inglesa de futebol, disputadas que estão 20 jornadas.

"É fantástico estar de volta. Apreciei 11 anos maravilhosos e com sucesso no Everton. Não hesitei quando me foi oferecida a oportunidade de regressar a este grande clube", indicou o escocês, citado pela assessoria do Everton.

No Everton, que não comunicou o tempo de contrato do novo treinador, Moyes contará com os futebolistas portugueses João Virgínia e Chermiti.

Na carreira, além dos 'toffees', o escocês treinou ainda Preston North End, Manchester United, Real Sociedad, Sunderland e West Ham.

RPM // VR

Lusa/Fim