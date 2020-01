Treinador do West Ham assume interesse no benfiquista Gedson Fernandes O treinador do West Ham, David Moyes, assumiu hoje o interesse na contratação do médio do Benfica Gedson Fernandes, considerando que o futebolista internacional português "é um jovem com potencial". desporto Lusa desporto/treinador-do-west-ham-assume-interesse-no_5e1782b9173a6f1c3169cc6b





"O Gedson Fernandes é um jogador sobre o qual temos falado. É um jovem com potencial, um jogador mais de futuro. Gostava de trazer jogadores jovens, a pensar no futuro, jogadores que nos permitam construir uma equipa forte e jovem", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sheffield United, para a Liga inglesa.

Gedson Fernandes tem sido associado pela imprensa nacional e inglesa a alguns clubes da 'Premier League', como West Ham, Chelsea e Manchester United.

O médio, de 21 anos, não tem feito parte das primeiras escolhas do treinador do Benfica, Bruno Lage, sendo que, esta temporada, disputou 13 partidas pelas 'águias', sete das quais como titular.

Na época passada, Gedson somou 46 jogos e três golos ao serviço da equipa principal dos 'encarnados', tendo, inclusive, sido chamado por Fernando Santos à seleção portuguesa, pela qual participou em duas partidas.

