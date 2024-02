Rubén de la Barrera acredita que a conquista dos três pontos é fundamental para devolver "estabilidade" ao grupo que ocupa o último lugar da tabela classificativa.

"É uma vitória fundamental para confirmar o trabalho que temos feito. Já sabemos o que fazer em termos internos de jogo, mas em termos de estabilidade e rendimento é preciso essa vitória. Mas o mais fundamental de tudo é conhecer os caminhos para ganhar, em termos de ataque, de defesa, de consistência, de eficácia", salientou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida com a formação de Barcelos.

Apesar dos resultados e do último lugar, o treinador garantiu que o balneário está forte e unido e com o pensamento na vitória.

"Apesar da nossa situação, o dia-a-dia é muito positivo. O balneário é bom, o espírito que existe é bom. O importante agora é que temos um plano. Eles treinam, mas é certo que precisamos de uma vitória. Mas sabemos que o trabalho está a ser bom. E as vitórias vão chegar como consequência disso. Espero que essa vitória seja já no jogo de amanhã [terça-feira]. Porque sei que estamos a tempo de tudo", garantiu.

O aspeto mental é algo que preocupa Ruben de la Barrera, mas o técnico acredita que o trabalho que a equipa tem vindo a desenvolver até agora está no bom caminho e vai 'dar frutos'.

"A posição que ocupamos ao dia de hoje, mentalmente, pode pesar. Mas também tenho presente que se não controlarmos o jogo, se não fizermos aquilo que temos que fazer beneficiando das características dos nossos jogadores, a vitória ficará mais longe. Acredito que muitas das coisas que acontecem têm a ver com erros não forçados. E isso pode ter uma componente muito importante em termos mentais. Não é a mesma coisa ir em quinto lugar ou na posição que vamos atualmente", referiu.

Para o jogo com o Gil Vicente, Rubén de la Barrera está confiante no processo, bem como no futuro da equipa.

"Até ao final do campeonato todos os jogos são finais. Amanhã é a primeira final. E não tenho dúvida que se fizermos o que temos que fazer vamos ter muitas probabilidades de ganhar o jogo. Isso é o que esta equipa precisa, ganhar um jogo. Mas seguir a linha ajustando as coisas que não nos estando permitindo conseguir", concluiu.

O Vizela, último da tabela classificativa, com 13 pontos, desloca-se esta terça-feira, às 15:30, ao Estádio Cidade de Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, em 11.º lugar, com 22 pontos, numa partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

