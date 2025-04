Na antevisão da receção ao Moreirense, Rui Borges garantiu que estar "focado e concentrado" no que consegue controlar, "que é o jogo", e elogiou o adversário, lembrando as vitórias sobre o Sporting e o FC Porto em casa, e o empate na Luz.

"É uma equipa muito competitiva, uma equipa muito bem organizada, que já vem de há dois ou três anos com rotinas muito próprias, muito patentes. É uma equipa muito tranquila no momento defensivo, com bons jogadores. Depois, para sair em termos ofensivos, é uma equipa que trabalha muito e bem as bolas paradas, porque o seu treinador é muito bom nesse sentido", disse.

No que respeita à vitória final, Rui Borges acredita que a equipa mais competente acabará por chegar ao título de campeão nacional da I Liga de futebol.

"Quem for mais competente até o final será campeão, por isso nós queremos muito ser competentes, queremos ser campeões, sabemos de todas as dificuldades que vamos ter pela frente, mas a equipa tem demonstrado sempre ambição, apesar de às vezes os jogos não correrem os jogos como nós queríamos", sublinhou o técnico leonino.

Rui Borges garantiu sentir-se "muito feliz" por liderar "um grupo de trabalho fantástico", acrescentando: "Eles são incríveis, eu disse isso no fim do jogo do Santa Clara, que eles são incríveis, e são mesmo. É um grupo incrível, por isso merece muito ser feliz".

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, Rui Borges confirmou que o médio Morita vai continuar ausente devido a lesão, e admitiu que Pedro Gonçalves 'Pote' ainda tem muito trabalho físico pela frente para poder ajudar a equipa, uma vez que está parado durante cinco meses.

"O Morita está fora do jogo ainda, mas claramente fará parte do grupo em campo, e será muito importante nesta reta final, apesar de todos os problemas que tem tido, precisamos dele, ele quer ajudar muito e vai ajudar", disse.

O técnico assumiu que "queria muito contar a 100%" com Pote, mas lembrou que o jogador "esteve cinco meses parado".

"O 'Pote' dói-lhe tudo, menos, se calhar, a zona da lesão, porque está numa pré-época, digamos", reconheceu Rui Borges, consciente de que o jogador ainda vai demorar algum tempo até recuperar os índices físicos.

Já sobre o cartão vermelho exibido a Conrad Harder no final do jogo da 28.ª jornada com o Santa Clara, Rui Borges disse que as imagens que viu não mostraram nenhum comportamento incorreto do jogador e mostrou-se esperançado na anulação do previsível castigo que poderá ser aplicado ao dinamarquês.

O campeão Sporting, que lidera o campeonato em igualdade pontual com o Benfica (69), recebe, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Moreirense, 10.º com 35 pontos, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, na sexta-feira, às 20:30, num encontro que vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

