Os 'leões' venceram o encontro da primeira mão, por aquele resultado, no Estádio José Alvalade, e visitam os vilacondenses, na terça-feira, em Paços de Ferreira, para decidir quem segue para a final.

"Seria um erro da nossa parte [defender a vantagem]. Jamais! É o resultado mais perigoso do futebol, por toda a sua história, o 2-0. Por isso, jamais poderíamos entrar num momento expectante", afirmou o treinador 'leonino', em Alcochete, remetendo para as suas primeiras declarações na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Logo nessa interversão, Borges tinha afirmado que o resultado que se regista "ao intervalo" da eliminatória de dois jogos é "inglório" e "matreiro", pelo que perspetivou, depois, "um jogo difícil, onde a outra equipa [Rio Ave] vai acreditar sempre, porque dá uma passagem à final".

"Por isso, jamais vamos entrar em modo de expectativa, mas sim no modo de querer resolver o mais rapidamente possível a eliminatória", concluiu.

Sem adiantar se irá proceder a muitas alterações na equipa, para gerir fisicamente os jogadores, Borges confirmou, no entanto, que "Morita não está [disponível]" para o encontro, mas reforçou que poderá estar "pelo menos para ajudar durante algum tempo" frente ao Boavista, no domingo, para o campeonato.

Ainda sobre a gestão da equipa, mas na vertente disciplinar, recusou abordar a possibilidade de forçar cartões amarelos a alguns jogadores em determinados momentos da época para decidir os jogos em que os mesmos estarão indisponíveis por castigo.

"Nem faz lógica estarmos a falar disso, é algo que é punível, mesmo a nível de regras. É olhar e sentir que tenho confiança nos jogadores todos e todos eles, quando tiverem de dar resposta, vão dar", desabafou.

Por fim, questionado sobre a possibilidade de a final da Taça de Portugal não se realizar Estádio Nacional, por motivos de segurança, caso se confirme o dérbi entre Sporting e Benfica, o treinador admitiu que compreende "os dois lados", mas disse acreditar "que ainda possa ser feita no Jamor".

"Realmente, às vezes, em questão de segurança pode ser mais difícil de controlar. Agora, naquilo que é a final da Taça, a magia da final da Taça, não me vejo fora do Jamor. Porque o sonho e a magia dessa final, desta competição, é muito à volta daquilo que é o ambiente do Jamor", comentou.

O Sporting visita o Rio Ave na terça-feira, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, com início previsto para as 20:45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, casa emprestada dos vilacondenses desde que a depressão Martinho causou, há cerca de um mês, danos estruturais no Estádio dos Arcos.

A equipa orientada por Rui Borges entra com uma vantagem de dois golos no segundo encontro da eliminatória, após vencer na primeira mão, em casa, por 2-0, com golos de Geny Catamo e Viktor Gyökeres.

Para chegar às meias-finais, os campeões nacionais, que lideram a I Liga de futebol com os mesmos pontos que o Benfica, deixaram pelo caminho o Portimonense (2-1, fora), da II Liga, o Amarante (6-0, casa), o Santa Clara (2-1, após prolongamento, casa) e o Gil Vicente (1-0, casa), ambos do principal escalão nacional.

Já o Rio Ave, que segue em 12.º lugar no campeonato, eliminou o Atlético (3-1, após prolongamento, fora), da Liga 3, o Alverca (4-2, nas grandes penalidades, após 2-2 no tempo regulamentar, fora), da II Liga, o Casa Pia (3-1, fora), da I Liga e o São João de Ver (2-1, casa), da Liga 3.

