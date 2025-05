O Dow Jones ganhou 0,21%, o índice tecnológico Nasdaq subiu 1,52% e o índice alargado S&P 500 ganhou 0,63%.

Há "um impulso no mercado depois (...) das mínimas de abril", graças, em particular, a "uma reação positiva aos resultados da Microsoft e da Meta", disseram analistas citados pela agência France Presse.

Os títulos da Microsoft ganharam 7,63% depois de a empresa ter publicado resultados, na véspera, significativamente melhores do que o esperado, mais uma vez liderados pelo crescimento da computação remota (cloud) e da Inteligência Artificial (IA), para as quais a procura continua forte.

A Meta também foi procurada (+4,23%), depois de ter anunciado na quarta-feira resultados, no primeiro trimestre, muito melhores do que o esperado pelo mercado, impulsionados pelo crescimento de 35% das suas receitas de publicidade.

Meta e Microsoft, com grande peso nos índices, arrastaram parte do mercado com elas, incluindo outras grandes capitalizações.

Em termos de indicadores, o índice de atividade industrial da federação do comércio ISM caiu para 48,7 em abril, de 49 em março, uma queda que, no entanto, foi menos acentuada do que o antecipado pelos analistas.

Os mercados aguardam agora os números do emprego nos Estados Unidos relativos a abril, que serão publicados na sexta-feira.

Os dados económicos divulgados esta semana, incluindo o PIB, mostraram que a economia dos Estados Unidos está a vacilar, mas "os investidores estão a concentrar-se quase exclusivamente nas tendências", segundo analistas.

