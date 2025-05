De acordo com os mais recentes dados divulgados, mais de 40 milhões de norte-americanos ouvem a rádio pública dos Estados (NPR - National Public Radio) todas as semanas e 36 milhões sintonizam a televisão pública (PBS -- Public Broadcasting Service) todos os meses.

Trump ordenou à Corporação para a Radiodifusão Pública (CPB, na sigla em inglês) e outras agências federais que tutelam os sistemas de comunicação social públicos a cessarem o financiamento federal a ambas as estações.

O decreto do Presidente exige ainda que o departamento que tutela a radiodifusão pública trabalhe para neutralizar as fontes indiretas de financiamento da rádio e da televisão do Estado.

A Presidência dos Estados Unidos, numa publicação difundida através das redes sociais, referiu ainda que os meios de comunicação públicos recebem milhões de dólares dos contribuintes para difundirem "propaganda radical disfarçada de notícias".

Em março, a diretora da NPR, Katherine Maher, estimou que a rádio pública receberia 120 milhões de dólares em 2025, menos de 5% do orçamento necessário.

Esta vontade da administração norte-americana inscreve-se na intenção de reduzir significativamente a despesa pública destinada aos meios de comunicação social públicos.

Anteriormente, Donald Trump estabeleceu como compromisso o desmantelamento das estações de rádio Voz da América, Rádio Ásia Livre e Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade, que transmitem a nível internacional.

A medida anunciada na quinta-feira é a mais recente decisão da administração norte-americana a utilizar os poderes federais para controlar ou dificultar a operacionalidade de instituições que transmitem pontos de vista independentes.

Desde que assumiu o cargo, em janeiro, Trump destituiu dirigentes, colocou funcionários em licença administrativa e cortou centenas de milhões de dólares em financiamento para artistas, bibliotecas, museus ou companhias de teatro.

O chefe de Estado também fez pressão para reter fundos federais de investigação e educação das universidades e puniu firmas de advogados, a menos que estas concordassem em eliminar os programas de diversidade de género ou sobre questões raciais.

A presidente do Conselho de Administração da PBS, Paula Kerger, disse no mês passado que a intenção de Donald Trump de rescindir o financiamento para os meios de comunicação públicos vai perturbar o serviço essencial que a televisão pública fornece aos cidadãos dos Estados Unidos.

"Não há nada mais norte-americano do que a PBS e nosso trabalho só é possível graças ao apoio bipartidário [Partido Republicano e Partido Democrático] que sempre recebemos do Congresso", referiu.

"A parceria público-privada [de serviço público de comunicação social] permite-nos ajudar a preparar milhões de crianças para o sucesso na escola e na vida e também apoia programas enriquecedores e inspiradores da mais alta qualidade", acrescentou.

Em abril, a administração norte-americana comunicou que ia pedir ao Congresso o anulamento do financiamento da entidade que tutela o setor (Corporação para a Radiodifusão Pública) como parte de um pacote de cortes de 9,1 mil milhões de dólares.

No entanto, esse pacote, que o diretor do Orçamento Russell Vought disse ser provavelmente o primeiro de vários, ainda não foi enviado para o Capitólio.

Os decretos presidenciais contra os meios de comunicação social públicos têm enfrentado a resistência dos tribunais federais norte-americanos, que decidiram, em alguns casos, que a liderança de Trump pode ter ultrapassado a autoridade ao reter fundos atribuídos pelo Congresso.

Hoje, a organização francesa Repórteres Sem Fronteiras denunciou o que considerou uma deterioração preocupante da liberdade de imprensa nos Estados Unidos.

PSP // ROC

Lusa/fim