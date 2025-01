"O que nos guia é aquilo que controlamos. O nosso trabalho e organização. Se começarmos a olhar só para o exterior, esquecemo-nos daquilo que temos para fazer. Agora, percebemos que não é um momento fácil para eles. Temos de olhar para dentro e perceber que vai ser um jogo difícil", afirmou, em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na antevisão ao embate frente ao FC Porto, o treinador dos açorianos lembrou que a equipa "já demonstrou ser competitiva" quando está "altamente concentrada e focada" e apontou ao "objetivo" de vencer os 'azuis e brancos' no estádio do Dragão.

"Queremos muito ganhar o jogo. Foi uma semana muito positiva. A equipa tem trabalhado, como sempre, muito bem, com os índices de trabalho muito elevados. Muito concentrados, muito focados. É para aí que apontamos o objetivo do jogo: é para ganhar", afirmou.

Para o FC Porto, o jogo frente ao Santa Clara vai ser o primeiro para a I Liga após o despedimento do treinador Vítor Bruno. José Tavares vai dirigir interinamente a equipa, numa altura que os 'dragões' somaram quatro derrotas consecutivas, um registo negativo que não acontecia há 60 anos.

Já o Santa Clara somou uma vitória nos últimos quatro jogos para o campeonato (frente ao Famalicão por 2-1), tendo averbado uma derrota na última jornada na receção ao Estoril (3-2).

O técnico dos insulares desvalorizou as mudanças no comando técnico e as ausências de vários jogadores no conjunto 'azul e branco', que não poderá contar com os castigados Samu, Nico González ou Eustáquio.

"Isso para mim é mais um alerta. Não podemos adormecer com ausências de A, B ou C porque é uma equipa grande. Há jogadores com muita qualidade que, de um momento para o outro, podem aparecer e resolvem jogos", sublinhou.

Vasco Matos também falou pela primeira vez sobre um alegado interesse do Botafogo do Brasil na sua contratação, afirmando que "não negociou com ninguém" e que o Santa Clara "não foi contactado".

"Nunca negociei com nenhum clube. Estou, como sempre estive, muito focado naquilo que estamos a construir juntos. É só isso, apenas. O resto eu não controlo. Estou muito focado no nosso trabalho", asseverou.

O Santa Clara, quinto classificado, com 31 pontos, vai jogar contra o FC Porto, terceiro, com 40, no próximo domingo, às 17:00, no estádio do Dragão.

A partida, a contar para a 19.ª jornada, vai ter a arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

