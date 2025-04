"Em relação às competições europeias, para nós é uma não questão. Claro que para o Vitória percebo que é uma questão importante. Para nós, não é. Simplesmente vamos olhar para o jogo e queremo-lo ganhar. Por isso, temos de estar no nosso limite e ser a equipa que temos vindo a ser", afirmou Vasco Matos.

O técnico falava na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Guimarães para a 28.ª jornada da I Liga de futebol.

O Santa Clara encontra-se atualmente em quinto lugar com 46 pontos, mais quatro pontos do que o sexto, o Vitória de Guimarães.

O quinto lugar não permite o acesso às competições europeias de forma automática, mas poderá ser suficiente para disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência caso o vencedor da Taça de Portugal esteja entre os primeiros quatro classificados da I Liga.

"Temos de olhar para o jogo e não para as classificações e muito menos para aquilo que referiu [competições europeias] porque isso para nós não é uma questão", reforçou.

Vasco Matos afirmou que o Santa Clara "tem de estar no seu melhor nível" para bater o próximo adversário que na última jornada empatou com o Moreirense (2-2).

"É um clube com uma grande massa adepta, com muita paixão pelo seu clube. Vai ser um jogo muito exigente com duas equipas a querer ganhar o jogo. Nós vamos fazer o nosso trabalho", afirmou, elogiando a qualidade coletiva e individual da formação vimaranense.

O técnico defendeu que a equipa açoriana tem de ser "igual a si própria", elogiando a época do Santa Clara, que vem de um triunfo diante o Nacional (1-0) na jornada passada.

"Temos de continuar a ser a equipa que temos vindo a ser. Muito focados no nosso trabalho, naquilo que é a organização, percebendo como é que podemos abordar o jogo estrategicamente para conseguir trazer de lá os três pontos", reforçou.

O Santa Clara, quinto classificado com 46 pontos, vai defrontar o Vitória de Guimarães, sexto com 42, no sábado às 19:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).

RPYP // AJO

Lusa/Fim