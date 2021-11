"Como eu disse anteriormente, penso que era a equipa mais difícil que nos podia ter calhado, fruto de ser o vencedor da prova. Demonstrou claramente a época passada ser a equipa mais forte. Vai ser um jogo extremamente difícil, como seria de esperar de qualquer jogo na pedreira", declarou Nuno Campos.

O técnico falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação da equipa a Braga para o encontro da Taça de Portugal.

Nuno Campos realçou que o próximo adversário é o "principal responsável a ter aspirações na competição".

"As nossas aspirações sabemos bem quais são e têm muito mais a ver com o campeonato", assinalou.

O treinador afirmou, ainda assim, que os açorianos vão dar "tudo" dentro do campo para conseguir a vitória.

"Vamos fazer o nosso melhor e dar o nosso máximo. Isso será sempre a forma desta equipa entrar em campo. Nós sabemos que temos uma equipa que dá sempre o máximo", apontou.

Nuno Campos rejeitou que o Sporting de Braga apareça fragilizado no jogo da Taça de Portugal, uma vez que no último jogo do campeonato os 'arsenalistas' foram derrotados por 6-1 pelo Benfica, em 07 de novembro.

O técnico dos açorianos lembrou que os minhotos vêm de uma "série de 11 jogos em que só perderam um jogo", sendo que a equipa de Carlos Carvalhal "não perde para a Taça há dois anos".

Nuno Campos também comentou a saída de João Ferreira das funções de diretor desportivo do Santa Clara, um "grande profissional", com quem "todo o grupo de trabalho gostou de trabalhar".

"Já disse anteriormente que não sou muito de desculpas e não adianta estarmos a arranjar desculpas para a situação. As pessoas compreendem que não é bom haver mudanças, compreendem que não é bom haver alguma instabilidade, mas nós estamos cá para dar soluções dentro do campo", declarou.

Em 15 de Novembro, o Santa Clara anunciou a saída de João Ferreira, que desempenhava desde junho deste ano as funções de diretor desportivo do clube açoriano.

Emanuel Simões, membro do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara, que já foi treinador de futebol, vai assumir também as funções de diretor desportivo.

O Sporting de Braga recebe o Santa Clara no próximo sábado, às 17:00, em jogo da quarta eliminatóia da Taça de Portugal.

RPYP // VR

Lusa/Fim