No lançamento da primeira mão da terceira pré-eliminatória da nova competição europeia, na quinta-feira, Jorge Simão destacou a "oportunidade de conquistar mais algum prestígio", que disse ser transversal a todos, os mesmos que, para o técnico português, não devem subestimar o Larne FC, equipa da Irlanda do Norte e concorrente do Paços ao 'play-off'.

"Temos de olhar com muito respeito para o Larne FC, porque cair na tentação de os subestimar poderá sair muito caro. Têm uma equipa muito madura, em que nove dos habituais titulares têm três ou mais anos de clube, o que ilustra a muita força desta equipa", avisou Jorge Simão.

O técnico português recorreu ao percurso dos irlandeses na prova, com três vitórias e somente um empate, para lembrar que o Paços vai defrontar um adversário que "joga verdadeiramente como uma equipa".

"Eles jogam com uma habitual linha de três defesas e não são de pontapé para a frente. Com possibilidades, jogam no pé e com ligações. Têm ainda um ponta de lança diferente - entroncado, rápido e forte -, que é muito experiente e tem golo", acrescentou.

Para o Paços, Jorge Simão disse esperar melhorias, depois de conquistado o objetivo de qualificação para a fase de grupos da Taça da Liga, sem revelar o papel na eliminatória de Stephen Eustáquio, que só no início da semana se juntou aos colegas, depois da participação na Gold Cup da CONCACAF pelo Canadá.

"Devemos fazer melhor, essencialmente, porque podemos. Em relação ao Stephen [Eustáquio], que já conhecia de o defrontar, é um jogador da casa, é alguém de quem é muito fácil de gostar e um indivíduo extremamente focado e competitivo, tendo em conta que tem apenas 24 anos", sublinhou.

A utilização de Eustáquio de início no Paços é uma possibilidade e poderá entroncar no cenário de alguma rotatividade face à sucessão de jogos neste arranque de temporada.

"O futuro é amanhã e o nosso foco neste arranque é no próximo jogo. Vamos entrar numa fase em que jogamos ao terceiro ou quarto dia, na quinta e ao domingo e, por isso, hoje ainda não se nota [o desgaste], mas poderá ter influência [na escolha dos jogadores]", reconheceu.

O Paços de Ferreira defronta o Larne FC, da Irlanda do Norte, no estádio Capital do Móvel, na quinta-feira, às 19:00, para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, num jogo que terá arbitragem de Matej Jug, da Eslovénia.

