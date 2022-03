O técnico desvalorizou o fim da regra dos golos fora, que deixaram de ter o mesmo peso, salientando que o foco está unicamente em vencer os dois jogos com a formação portista.

"Para mim não muda nada. Quero é ganhar os jogos, seja em casa ou fora. A verdade é que a regra mudou. Antes, quando marcavas fora, era muito determinante, mas isso agora não existe. Por isso, serão dois jogos muito importantes", frisou, em conferência de imprensa.

O treinador holandês já eliminou o FC Porto, de Sérgio Conceição, na Liga Europa, ao serviço do Bayer Leverkusen, em 2019/20, mas considerou que aquela equipa dos 'dragões' é diferente da atual, à exceção da mentalidade.

"Há duas épocas, ficámos muito contentes porque vencemos o FC Porto por duas vezes, mas a equipa mudou muito, entretanto. Como o treinador é o mesmo, estou à espera de um adversário com a mesma mentalidade, até porque isso faz parte da identidade do clube", referiu o técnico do Lyon, no qual alinha o guarda-redes internacional português Anthony Lopes.

Peter Bosz revelou ainda dificuldade em comparar os 'dragões' com qualquer equipa francesa.

"Não posso comparar o FC Porto com um clube francês. Não é possível, porque tem jogadores bem diferentes, jogam num campeonato diferente e isso faz com que existam formas diferentes de jogar. Não gosto nada de comparações entre jogadores e equipas. Eles têm uma ideia do que pretendem, são fortes. São o FC Porto. Ponto", afirmou.

O internacional alemão Jérôme Boateng não está disponível para este jogo no Dragão, devido a problemas musculares, e o treinador da equipa gaulesa reconheceu a influência do central no desempenho da sua equipa. Ainda assim, não se mostrou preocupado com a ausência do ex-jogador do Bayern Munique.

"A ausência de Boateng muda as coisas um pouco, mas é normal, porque cada jogador tem as suas virtudes. Contudo, primeiro olho para a qualidade dos meus jogadores e só depois para o adversário e tenho várias alternativas", disse ainda.

O avançado do Lyon Moussa Dembelé também anteviu o duelo com o FC Porto mas não quis atribuir favoritismo a nenhuma das equipas.

"Para mim não há favoritos, teremos de dar uma resposta em campo", salientou o ponta-de-lança, que leva nove golos apontados na Ligue 1 desta temporada.

O jogador considerou ainda que vai defrontar "um grande clube" e apontou algumas dificuldades que espera encontrar.

"É um grande clube, com grandes e bons jogadores. É uma equipa muito intensa, ofensiva e que, com a bola, tem como objetivo concretizar, marcar golos", finalizou.

O FC Porto recebe o Lyon na quarta-feira, às 17:45 (hora de Lisboa), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

JYA // MO

Lusa/fim