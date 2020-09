"Penso que vamos ter um jogo muito intenso e exigente. Temos muitas informações sobre o adversário, penso que nos preparámos bem. Vemos este jogo como uma oportunidade de avançar, apesar de estarmos no papel de visitante e o Sporting ser claramente o favorito", realçou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Os austríacos chegaram a esta fase da prova após uma goleada imposta aos eslovacos do Dunajska Streda, por 7-0, com o treinador a demonstrar felicidade pelo recente desempenho da equipa, mas não vê muita vantagem no facto de ter disputado mais jogos oficiais do que os 'leões'.

"O Sporting tem muito nível, mas tem poucos jogos competitivos. Pode ser uma vantagem, como pode não ser. Sabemos que houve muitos jogos a serem anulados, mas penso que o Sporting vai apresentar uma equipa muito forte. Temo-nos concentrado muito em nós, temos as nossas ideias sobre como é que podemos abordar o jogo. Temos um bom plano, vamos ver se pega", expressou.

O futebolista Gernot Trauner marcou presença na sala de imprensa e considerou que, na quinta-feira, "vai ser um excelente jogo", demonstrando confiança que o LASK Linz terá ocasiões para poder almejar a passagem à fase de grupos da competição.

"[O Sporting] É uma equipa excelente. Somos o visitante, mas acho que vamos ter oportunidades e, se pudermos jogar no nosso melhor, penso que podemos passar à fase de grupos", afiançou.

O defesa, de 28 anos, alinhou pela formação austríaca nos jogos da temporada transata diante do Sporting, mas rejeitou qualquer comparação, devido às mudanças nas duas equipas.

"Não se pode comparar a equipa com a do ano passado, mudou muito. O treinador é novo e a equipa em si mudou alguma coisa. São duas equipas com um estilo de jogo muito semelhante e vamos ver quem vai conseguir impor melhor o seu modelo", perspetivou.

Sporting e LASK Linz defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov.

