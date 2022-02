Rui Pedro Silva explicou que o jogo com o Sporting tem que ser uma referência para os seus jogadores.

"O jogo em Alvalade tem que ser a nossa referência e só pode sê-lo se reproduzirmos esse mesmo jogo. Se não o conseguirmos, a exibição em Alvalade entra no esquecimento. Temos que ter aquele foco como referência. Notou-se claramente uma equipa em Alvalade e não um individualismo. É esse o nosso objetivo enquanto grupo. Se vamos jogar de peito aberto, podemos ter o receio de sair com uma goleada, mas nunca existiu esse receio. É difícil jogar com um 'grande' e dizer que perdemos num penálti e numa bola parada. Isso tem muito a dizer do nosso desempenho no jogo", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para o encontro de domingo, o treinador garantiu que está à espera de dificuldades, numa partida "muito competitiva".

"Prevejo uma continuidade na nossa equipa, naquilo que temos vindo a fazer. Prevejo um jogo muito competitivo, bem jogado pelas duas equipas, pelo que se viu do Moreirense nos últimos jogos, querem jogar, são competitivos e agressivos por isso prevejo um bom jogo", frisou.

Rui Pedro Silva desvalorizou o facto de o Famalicão ter poucos golos (23), salientando que a equipa está a conseguir criar oportunidades.

"Preocupa-me não termos conseguido concretizar as oportunidades com o Sporting, mas temos que voltar atrás. Temos criado, temos muitas situações, bastantes remates à baliza para poucos golos. Há um meio-termo, estamos a criar, mas não a concretizar. Preocupava-me mais se não criássemos. Nesta semana, foi focado o trabalho no último terço de marcarmos golos", garantiu o treinador.

O Famalicão, em 17.º e penúltimo lugar, com 17 pontos, recebe no domingo, às 15:30, o Moreirense, no 15.º posto, com 19, numa partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

