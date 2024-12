Instantes depois da conferência do homólogo 'azul e branco', Vítor Bruno, José Faria chegou à sala de imprensa acompanhado por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e elementos da segurança privada do recinto, abordando os alegados incidentes verificados entre elementos das duas equipas no final da partida.

"Fui expulso nos últimos minutos e vi o jogo numa sala anexa. De repente, quando nada o fazia prever, sou surpreendido com uma confusão enorme no túnel. Sei que houve uma série de empurrões. As autoridades competentes estão aí para avaliar. Penso que existem câmaras, não me compete comentar o que aconteceu. Mas também não posso dizer que não aconteceu nada. Houve uma confusão em que estavam presentes o árbitro e pessoas que não estiveram no jogo", revelou.

Expulso na segunda parte por palavras dirigidas ao árbitro Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa, José Faria admitiu não saber como tudo começou, mas disse acreditar na versão transmitida pelos jogadores e restante equipa técnica do Estrela da Amadora.

"Quem de direito, e não sou eu, até porque não estava na zona, terá de dizer o que aconteceu. Vi algumas coisas. Não sei como começaram, porque não estava lá nesse momento, mas não tenho porque não acreditar no que me disseram. O Estrela da Amadora não veio aqui para tentar arranjar confusão. Tentámos fazer o nosso melhor", frisou.

A agência Lusa tentou contactar algumas fontes do FC Porto sobre a versão exposta por José Faria, mas não obteve resposta até ao momento.

O FC Porto venceu o Estrela da Amadora (2-0), em jogo da 14.ª jornada da I Liga, com golos do espanhol Nico González, aos 12 minutos, e de Gonçalo Borges, aos 90+3.

Os 'dragões' isolaram-se provisoriamente no segundo lugar, com 34 pontos, menos dois do que o campeão nacional e líder Sporting e mais dois do que o Benfica, terceiro colocado, mas com menos uma partida.

Na 15.ª posição, com 12 pontos, seguem os 'tricolores', que terminaram o jogo em inferioridade numérica, devido à expulsão com duplo cartão amarelo de Danilo Veiga.

