"A nossa atitude para o jogo vai ser igual. Uma coisa interessante para dizer é que senti, no último jogo na Amadora, uma energia e uma boa ligação entre os adeptos e a equipa", afirmou o técnico, de 38 anos, na antevisão do jogo marcado para os Açores.

O técnico, que orienta o emblema da Linha de Cascais desde o início da presente época, reconheceu ainda que elementos até então menos utilizados como Xeka e Yanis Begraoui, que se revelaram fundamentais na vitória sobre o Estrela da Amadora (4-2), e André Lacximicant, autor de três golos no particular frente aos suíços do Yverdon Sport, no passado sábado, poderão acrescentar alguma energia à equipa.

"Acho que isso é verdade e, bem, já disse várias vezes que sinto este grupo a crescer muito, é essa a verdade", afirmou, satisfeito com a produção da equipa nas últimas semanas.

Relativamente a ajustes que o Estoril Praia poderá fazer no mercado de inverno, Ian Cathro não considera mais importante reforçar o ataque, considerando esse um setor tão importante para se focar como qualquer outro.

"Acho que temos de ter várias maneiras de resolver este problema. É, simplesmente, ver os dois lados: temos de fazer mais golos e também temos de sofrer menos golos", avaliou.

O técnico britânico abordou ainda as saídas dos defesas Ismael Sierra (emprestado ao Osasuna Promessas, de Espanha) e Volnei (transferido para os gregos do Panserraikos), o que deixou o setor mais recuado dos 'canarinhos' reduzido a quatro centrais de raiz.

Nesse sentido, deixou em aberto a chegada de um defesa central até ao encerramento do mercado.

"Obviamente, temos de ter o plantel equilibrado e essa é uma posição que temos de trabalhar. Vamos procurar chegar ao fim deste mercado em progresso constante", garantiu, por fim.

O Estoril Praia, 12.º classificado, com 18 pontos, defronta o Santa Clara, quinto, com 31, em partida agendada para as 14:30 locais (15:30 em Lisboa) de sábado, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.

