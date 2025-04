"Nós queremos ser campeões. O que me interessa, e tenho dito sempre da arbitragem, é que o VAR [videoárbitro] veio ajudar. E o que nós não queremos, todos os agentes do futebol, [é que] no dia seguinte, pela crítica, pela análise, se verifique que não foram tomadas as melhores decisões", comentou o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

Lage tinha sido questionado sobre se a arbitragem pode ter um papel fundamental na luta pelo título, com o Sporting, mas recusou continuar a "repetir" a ideia, e aproveitou uma nova questão sobre o tema para lamentar que ainda pouco se tivesse falado sobre o desafio de sábado.

"O Vitória [de Guimarães] é uma excelente equipa, está a fazer uma grande campanha quer em termos nacionais, quer internacionais. Vamos jogar num estádio magnífico, com o apoio que eles têm dos adeptos, e nós, a um mês de terminar o campeonato, queremos fazer o nosso jogo e vencer", definiu.

Ainda sobre o empate com o Arouca, no domingo, o treinador afirmou perentoriamente que "é falso" que o presidente do clube, Rui Costa, tenha ido ao balneário no final e, questionado sobre a reação da equipa, aproveitou um exemplo de Otamendi para definir o modo de abordar a reta final do campeonato.

"O nosso capitão hoje surgiu com uma tatuagem nova, que faz imenso sentido, que é 'un día a la vez' [um dia de cada vez]. E é assim que nós temos de viver a nossa vida. Um dia de cada vez, analisamos o jogo, percebemos o que fizemos de bom e menos positivo, é sempre assim que fazemos independentemente do resultado", apontou.

Noutro plano, admitiu que as notícias sobre o alegado interesse do Benfica em fazer regressar João Félix e Bernardo Silva, na próxima época, já motivaram "uma conversa" no balneário, na qual garantiu que não pensa "em nenhum jogador que não seja do plantel" do clube.

"Trabalhei com os dois jogadores, são símbolos do clube, mas não falo há meses, nem com o João [Félix], nem com o Bernardo [Silva]. E, nesse sentido, não adianta estar a falar no que [não] seja o jogo de amanhã [sábado]. O que é importante, para mim, são os meus jogadores", assegurou.

O Benfica visita o Vitória de Guimarães no sábado, em partida da 30.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

A equipa orientada por Bruno Lage segue em segundo lugar no campeonato, com 69 pontos, os mesmos que o Sporting, após ter empatado na ronda anterior com o Arourca (2-2), em casa, resultado que permitiu aos 'leões' recuperarem a liderança que tinham perdido na semana anterior.

O Vitória de Guimarães, anterior clube do atual treinador do Sporting, Rui Borges, é agora orientado por Luís Freire e segue em quinto lugar, com 48 pontos, mais dois do que o Santa Clara, adversário mais próximo na luta pelos lugares de acesso às competições europeias.

