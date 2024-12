Depois de sair derrotado pelo Casa Pia na passada ronda (3-1), uma nova queda para a indesejada posição de lanterna-vermelha não é, para o treinador, uma causa para alarmismos maiores, quando ainda se disputa o final da primeira volta do campeonato.

Ainda assim, considera que uma mentalidade que contempla cada jogo como decisivo é decisiva para tirar o clube da situação delicada que vive.

"Às vezes, criamos nós barreiras e dizemos que ali vai ser mais complicado ou aqui mais simples. Que agora começámos mal, por isso, se calhar, na segunda volta vamos passar ainda mais dificuldades. Nós preferimos olhar para o 'jogo a jogo', mas não como uma fuga da realidade. Quanto menos eu me preocupar com o degrau que tenho aqui e mais no seguinte, mais depressa dou um malho. Temos de ter máxima energia para este jogo", sentenciou na conferência de imprensa de antevisão à partida de sexta-feira.

É, portanto, tempo de 'sarar feridas' em Arouca e Vasco Seabra mostrou-se satisfeito com a presente semana de trabalho e como a equipa reagiu ao recente resultado negativo.

"Sentimos, junto do grupo, que já todos sabem para onde queremos ir, da forma como queremos competir, olhar para os adversários e a nossa abordagem. Às vezes, quando damos esse passinho atrás, sabemos que temos uma orientação muito grande para dar dois à frente, queremos é criar essa consistência. Esta semana foi de encontro àquilo que era a nossa expectativa de reação, com a equipa a querer mostrar que continua ligada ao processo e àquilo que quer fazer", revelou.

Os gilistas, que vêm de um nulo frente ao Sporting (0-0) e de sete pontos nos últimos três jogos, serão adversários de valia, que têm a particularidade de nunca terem vencido o Arouca em 15 confrontos diretos.

"Nós sabemos que vamos ter um adversário que vem de uma sequência muito boa. Nos últimos três jogos, fez muito bons resultados. Sabemos também que esse dado histórico cai para o nosso lado e a única coisa que nos cria é a sensação de que temos que trabalhar muito, de dedicar-nos para mantermos esse registo histórico", constatou.

David Simão, por acumulação de cartões amarelos, estará de fora da partida, tal como Henrique Araújo, Nino Galovic e Vitinho, ainda em recuperação das respetivas lesões.

O Arouca, 18.º e último da I Liga, com 11 pontos, recebe o Gil Vicente, 10.º, com 17, na abertura da 16.ª jornada, marcada para as 20:15 de sexta-feira, com arbitragem a cargo de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

