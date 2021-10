"Enfrentamos um adversário sólido, bem organizado e compacto. Estão habituados a jogar na Liga dos Campeões, têm jogadores ofensivos de qualidade e é um jogo que apresenta as dificuldades de um desafio de alto nível", disse o técnico, em conferência de imprensa.

Stefano Pioli referiu que está impressionado com a "qualidade e velocidade" do colombiano Luis Díaz, pedindo atenção à sua linha defensiva.

"Aproveitámos a pausa para os estudar e preparámos uma estratégia que esperamos que valha a pena. Os dois confrontos diretos com eles serão decisivos para o resultado final", explicou.

Depois do jogo de terça-feira, o FC Porto vai deslocar-se a Milão para o jogo da quarta jornada do Grupo B, em partida agendada para o dia 03 de novembro.

O treinador do AC Milan quer a equipa "concentrada e lúcida" na partida frente ao FC Porto: "Ter atenção, determinação e concentração em ambas as fases do jogo será fundamental".

Relativamente ao avançado sueco Zlatan Ibrahimovic, que regressou no fim de semana à competição, depois de uma ausência prolongada devido a lesão, o técnico explicou que pode ir jogo, ainda que não por muitos minutos.

Já em relação ao avançado internacional português Rafael Leão, que alinha na equipa italiana, Pioli considerou que tem "um potencial inacreditável" e que tem vindo a melhorar, acreditando que vai evoluir ainda mais.

Rafael Leão também esteve presente na conferência de imprensa de antevisão do jogo, salientando que os 'dragões' têm "muita qualidade" e que será uma partida difícil.

"Será como uma final. Queremos ganhar pontos para seguir em frente. Tentaremos entrar no campo determinados e da forma correta desde o primeiro minuto. Teremos de ter cuidado, eles vão querer ganhar também", frisou.

O avançado, que esta época já apontou quatro golos em 10 jogos, explicou que na presente temporada sente que pode "fazer a diferença em qualquer altura".

"Sou mais constante durante o jogo, graças ao treinador e aos meus companheiros de equipa. Sinto a confiança de todos, o AC Milan deu-me a oportunidade de provar o meu valor", concluiu.

O jogo entre o FC Porto e AC Milan está agendado para terça-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto. A equipa lusa está em terceiro no grupo, com um ponto, enquanto os italianos estão em último, ainda sem pontuar.

O Grupo B é liderado pelos ingleses do Liverpool, com seis pontos, seguidos dos espanhóis do Atlético de Madrid, com quatro, tendo encontro marcado para a capital espanhola.

