"Estou muito grato pela oportunidade que me deram de treinar este grande Clube. Vou cumprir o meu contrato até fim e não tenham dúvidas de que vou dar o meu melhor para ganhar tudo pelo Sporting CP", declarou, citado num comunicado divulgado pelos 'leões'.

Poucas horas depois do Aix-en-Provence ter anunciado a contratação de Anti para assumir a equipa em 01 de julho de 2021, os 'leões' reagiram na mesma nota para dar conta que o técnico vai cumprir o contrato e continuar no clube por mais um ano e meio.

"O projeto assumido entre ambas as partes, em agosto de 2019, pretendia, tal como o próprio contrato indica, um ciclo de duas épocas que será cumprido. A vontade do treinador Thierry Anti, desde o momento da assinatura do contrato com o Sporting CP, sempre foi voltar a treinar em França no espaço de dois anos", escreveu o Sporting.

Ao fim da tarde de hoje, o clube da primeira liga francesa anunciou a contração de Anti, de 60 anos, que chegou a Portugal esta época, proveniente dos também franceses do Nantes.

"O PAUC (Pays d'Aix Université Club) anuncia oficialmente a chegada ao clube de Thierry Anti em 01 de julho de 2021", comunicou a equipa gaulesa no seu sítio oficial na Internet, acrescentando que o contrato terá a duração de três temporadas.

