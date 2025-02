"Disse após o jogo da primeira, e mesmo antes, que é 50/50. Vamos defrontar uma equipa muito boa, muito jovem e com nível técnico muito elevado. Será um grande jogo", disse hoje o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os 'dragões'.

Depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão do play-off, no Porto, Cláudio Ranieri recusou a ideia de o jogo ter importância ainda maior face à eliminação na terça-feira dos também italianos do AC Milan e Atalanta da 'Champions', explicando que está sempre focado e em alerta, independentemente de outros fatores.

"Estou sempre em 'guarda' diante de qualquer adversário. O futebol é um desporto lindo, em que nada está escrito. O desfecho não é certo e o mais forte nem sempre ganha", sublinhou Ranieri depois de confrontado com as 'surpresas' de AC Milan e Atalanta, eliminados por Feyenoord e Club Brugge, respetivamente.

Para o jogo da Liga Europa, a partir das 17:45 (horas de Lisboa) no Estádio Olímpico de Roma, o treinador revelou ter todos os jogadores recuperados e que terá em conta um FC Porto vocacionado para ataques rápidos.

"Temos de ter cuidado. Repito, são uma equipa muito técnica, com um jogo vertical, temos de ter muita atenção", disse, admitindo esperar um adversário mais expectante, mas pronto para os atingir no contra-ataque.

A finalizar, Ranieri, quando questionado pela imprensa portuguesa, lamentou a morte de Pinto da Costa, antigo presidente portista.

"Lamento muito. Ele era o FC Porto. Se me lembro bem, foram 42 anos como presidente, o que é muito. Tinha saído há pouco tempo, que descanse em paz", comentou o treinador.

O vencedor da eliminatória, decidida no jogo que terá arbitragem do francês François Letexier, defrontará nos 'oitavos' ou a Lazio, que já teve como adversária na fase de liga, ou o Athletic Bilbau, primeiros classificados na fase anterior.

