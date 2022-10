A equipa, que na 'Champions' perdeu com o Sporting (2-0) e volta a jogar com os 'leões' em casa na próxima jornada, a quinta (26 de outubro), precisou de quase uma hora para desequilibrar o jogo da 11.ª jornada da Liga Inglesa.

Harry Kane, o melhor marcador da equipa e o segundo no campeonato, com nove golos, ainda distantes de Erling Haaland (15), abriu a contagem aos 59 minutos, de grande penalidade, e o dinamarquês Hojbjerg ofereceu tranquilidade, com o 2-0, aos 86.

O triunfo permite aos 'spurs' ficar com os mesmos 23 pontos do bicampeão Manchester City e a um do líder Arsenal, mas ambos com menos um jogo.

Os 'citizens' visitam no domingo o Liverpool, o grande rival na corrida ao título nas últimas épocas e que atravessa esta temporada momentos muito complicados, estando a 14 pontos da frente, com apenas duas vitórias em oito jogos.

Também no domingo, o Arsenal, que tem sido o oposto do Liverpool, e realiza uma época a fazer sonhar os seus adeptos -- o que não acontecia há muito -, tentará defender a liderança em casa do Leeds (15.º).

Em outros jogos desta 11.ª ronda, embora todas as equipas tenham um jogo em atraso e quatro delas têm dois (Liverpool, Chelsea, Leeds e Manchester United), destaque para a vitória do Wolverhampton.

Sem Bruno Lage, despedido há duas jornadas, os 'wolves' regressaram aos triunfos, mas com muito sofrimento: Rúben Neves marcou de grande penalidade e José Sá evitou o empate, ao parar um penálti do Nottingham Forest.

À mesma hora, o Fulham, de Marco Silva, teve de 'correr atrás' do resultado para empatar na receção ao Bournemouth (2-2).

A ronda prossegue no domingo, com jogo grande entre Liverpool e Manchester City (16:30) em Anfield Road, já depois das visitas de Chelsea ao Aston Villa e do Arsenal ao Leeds, bem como os embates entre Manchester United e Newcastle e entre Southampton e West Ham.

RPM // JP

Lusa/Fim