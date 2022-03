A decisão foi anunciada hoje pelo Comité do Grand Slam e entrará em vigor em Roland Garros, de 22 de maio a 05 de junho, na terra batida parisiense, como forma de "criar uma maior coerência nas regras de jogo" e "melhorar a experiência os jogadores e adeptos" da modalidade.

"Esta decisão, aprovada pelo Comité de Regras do Ténis, regido pela ITF [International Tennis Federation], será aplicada em todos os torneios do Grand Slam, na competição de singulares e pares masculinos, singulares e pares femininos, no torneio de cadeiras de rodas e provas singulares de juvenis", especificou o comunicado.

No Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, já se joga um 'tie-break' até aos 10 pontos em caso de empate 6-6 no decisivo 'set', mas Roland Garros, por exemplo, não tem qualquer limite de jogos no desempate e em Wimbledon a quinta partida, em caso de empate, vai até ao 12-12, antes de se disputar o 'tie-break'.

Já no Open dos Estados Unidos, uma vez atingido o 6-6 no quinto 'set', o 'tie-break' é disputado até aos sete pontos.

"O Comité do Grand Slam pretende acompanhar isto ao longo de um ano, com o WTA, o ATP e a ITF, antes de solicitar qualquer alteração permanente às regras", defendeu o mesmo comunicado.

A alteração às regras começou a ser equacionada depois de o norte-americano John Isner vencer o francês Nicolas Mahut no derradeiro parcial da primeira ronda de Wimbledon, em 2010, por 70-68, ao fim de oito horas e 11 minutos.

