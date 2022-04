No duelo da primeira mão, na altura ainda comandado pelo espanhol Pako Ayestáran, entretanto despedido, o Tondela venceu o Mafra por 3-0, com golos de Tiago Dantas, aos 38 minutos, do espanhol Manu Hernando, aos 66, e do brasileiro Neto Borges, aos 75, resultado que deixa o emblema primodivisionário muito perto de uma presença inédita no Jamor.

Agora comandado por Nuno Campos, o Tondela vai tentar em Mafra confirmar um lugar na final da Taça de Portugal, numa altura em que está em zona de despromoção na I Liga (17.ª e penúltimo classificado) e em que luta para se manter no principal escalão.

Por seu lado, o Mafra, atual 10.º posicionado da II Liga, terá a dura tarefa de recuperar de três golos de desvantagem, estando logo obrigado a manter a sua baliza a 'zero', já que os tentos fora ainda contam a dobrar, regra que vai deixar de ser utilizada a partir da próxima época.

O encontro vai decorrer no Estádio Municipal de Mafra, a partir das 20:15, e vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

O vencedor deste duelo vai ser a 26.ª equipa a subir ao palco da final da Taça, frente a FC Porto ou Sporting, que se defrontam na quinta-feira, no Estádio do Dragão, onde o anfitrião defende uma vantagem de 2-1 conquistada na primeira mão.

Tondela ou Mafra vão jogar pela primeira vez uma final da Taça, tornando-se no quinto estreante do século XXI, depois de Desportivo das Aves, em 2018, Desportivo de Chaves, em 2010, Paços de Ferreira, em 2009, e União de Leiria, em 2003.

A 82.ª final da prova 'rainha', que está marcada para 22 de maio, às 17:15, voltará a ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, depois de nos dois anos anteriores ter sido realizada em Coimbra.

