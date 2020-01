Tondela e Gil Vicente empatam a um golo na I Liga O Tondela e o Gil Vicente empataram hoje a um golo, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que os beirões desperdiçaram uma grande penalidade. desporto Lusa desporto/tondela-e-gil-vicente-empatam-a-um-golo-na-i-_5e121b2f9419111c2a6ede3d





Em Tondela, Ricardo Alves colocou os beirões em vantagem aos cinco minutos, mas, aos 15, Baraye empatou para os barcelenses, antes de Pepelu, aos 56, desperdiçar uma grande penalidade.

Com este resultado, o Tondela mantém-se na 10.ª posição, com 19 pontos, mais um do que o Gil Vicente, que subiu ao 11.º posto.

