Podstawski, de 26 anos, era um jogador livre, depois de ter passado as últimas três temporadas no Pogon, da Polónia.

O médio, que representou as seleções portuguesas de sub-19, sub-20 e sub-21 e esteve no Jogos Olímpicos Rio2016, assinou contrato com Stabaek até final da temporada na Noruega, que termina em dezembro.

Podstawski fez sua formação no FC Porto, embora nunca tenha atuado na equipa principal, e representou o Vitória de Setúbal, antes de rumar ao futebol polaco.

Com 19 jornadas disputadas, o Stabaek ocupa o último posto do campeonato norueguês, com 13 pontos, a quatro pontos dos lugares de manutenção.

LG // AJO

Lusa/fim