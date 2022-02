"Não vou mentir. Vou até o fim do Mundial", disse o treinador, de 60 anos, numa entrevista hoje ao canal brasileiro SportTv, admitindo que é o fim de um ciclo e que este termina após o Mundial, que decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

O técnico, que substituiu em 2016 Dunga como selecionador do Brasil, já esteve no Mundial2018, competição na qual o Brasil foi eliminado nos quartos de final pela Bélgica (2-1) e já garantiu o apuramento da 'canarinha' para o Mundial deste ano, a duas jornadas do final da zona sul-americana (CONMEBOL), faltando receber o Chile e visitar a Bolívia.

Com vários títulos em clubes e uma Copa América com a seleção, o treinador reconheceu a ambição do que lhe falta: "Não quero vencer de qualquer forma. Venci tudo na minha carreira, só me falta o Mundial."

O Brasil é a seleção com mais títulos mundiais, mas não vence há 20 anos, depois das conquistas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Após essa última conquista, Itália (2006), Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018) venceram os Mundiais seguintes.

