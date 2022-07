Tiago Pereira, de 29 anos, conseguiu 16,69 no seu segundo salto, depois de ter iniciado a competição com um nulo e sem melhorar na última tentativa (16,59).

O atleta do Sporting, 16.º nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e que tem 17,11 como recorde pessoal, ficou afastado dos oito primeiros lugares e, desta forma, dos três últimos saltos, enquanto Pichardo, campeão olímpico, lidera a competição com 17,95, a melhor marca mundial do ano.

Igualmente afastado dos últimos saltos ficou, com três nulos, o cubano Lázaro Martínez campeão do mundo em pista coberta, em Belgrado, com 17,64, impondo-se então a Pichardo, vice-campeão com 17,49.

Fora da final ficaram ainda o norte-americano Will Claye, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Londres2012 e nos Mundiais Londres2017 e Doha2019, com 16,54, e o indiano Eldhose Paul, com 16,79.

