"Já sabem o que eu penso em relação a questões classificativas. Para mim, todos os jogos são importantes, pois significam três pontos. Obviamente, uma conjugação de resultados pode culminar naquilo que é a garantia de um objetivo, mas, sinceramente, nem eu nem os jogadores pensamos nisso", disse aos jornalistas, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Apesar de uma vitória garantir praticamente a permanência, o técnico, de 36 anos, considerou que o embate frente aos minhotos não é decisivo para ninguém, preferindo olhar para a "trajetória de evolução" dos madeirenses nos últimos meses.

"Estamos a fazer uma segunda volta interessante, em que conseguimos atingir a marca pontual de toda a primeira volta [16 pontos] e ainda faltam cinco jornadas para o término do campeonato", explicou Margarido.

Apesar da posição delicada na tabela classificativa, Tiago Margarido deixou elogios ao Gil Vicente, que "pratica um excelente futebol", com um "processo de jogo completamente identificado" e em fase de crescimento, apesar da sequência de duas derrotas consecutivas.

"Vamos encontrar um adversário com um excelente valor coletivo e individual e que se reforçou bem no mercado de inverno, com o [Mohamed] Bamba e o [Sergio] Bermejo, portanto, têm jogadores de qualidade. E prova disso é o jogo da primeira volta [derrota do Nacional por 2-1], em que sentimos isso na pele", alertou.

Os sócios e adeptos 'alvinegros' têm entrada gratuita para esta partida, desde que apresentem um adereço do clube, tal como uma camisola ou um cachecol, o que pode servir como fator de motivação.

"É de saudar esta iniciativa da direção do Nacional em 'abrir as portas' do estádio aos nossos adeptos. É muito importante que compareçam em massa, que possamos sentir o apoio deles através das bancadas e que percebam que, quando a equipa está nos momentos menos bons durante o jogo, é importante que nos puxem para cima", sublinhou o técnico.

Com lesões de longa duração e sem data definida para o regresso à competição, o defesa Ivanildo Fernandes e o médio Miguel Baeza são baixas para este encontro.

O Nacional, 12.° classificado, com os mesmos 32 pontos do Rio Ave (11.º), recebe no sábado o Gil Vicente, que ocupa o 14.° lugar, com 26, tantos como o Estrela da Amadora (15.º), em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 15:30, no Estádio da Madeira.

RYFA // AO

Lusa/Fim