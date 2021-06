O atleta, que representa o Clube de Natação de Rio Maior, junta-se a Angélica André, do Fluvial Portuense, que se tinha qualificado no setor feminino no sábado.

A delegação portuguesa está representada em 15 modalidades, com um contingente atual de 74 atletas nacionais, nove dos quais na natação.

Portugal esteve representado nas provas de águas abertas nas últimas três edições dos Jogos. Arsenyi Lavrentyev esteve presente em Pequim2008 e Londres2012, Vânia Neves, no Rio2016, enquanto Daniela Inácio detém o melhor resultado luso, com o 17.º posto em Pequim2008.

Os Jogos Olímpicos, adiados um ano devido à covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto.

